ارتفاع اسعار الدولار في بورصات بغداد 0.01%

2022/06/23 | 11:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 148.325 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، ارتفاعا من 148.300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مايعني ان الارتفاع بلغ 8%.

بالمقابل فأن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

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