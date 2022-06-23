شاهد.. طائرة جديدة لـ

2022/06/23 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" عن طائرتها الجديدة الـ"Eco-Demonstrator" 2022.ستستخدم هذه الطائرة التي هي نسخة عن طائرة "777-220-E-R" المصنعة قبل 20 عامًا والتي تم تعديلها، في اختبار تقنيات جديدة تهدف إلى جعل السفر الجوي أكثر أمانًا واستدامة

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