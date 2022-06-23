“المعلومة” تكشف كواليس جلسة الصفقة: الحلبوسي يعزز مناصب الخنجر بـ”الشيلة”!

2022/06/23 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تفاصيل جلسة تحالف السيادة التي عقدت مساء امس الاربعاء، مبينا ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعهد بتسليم جميع الوزارات المخصصة للمكون السني لصالح خميس الخنجر مقابل الابقاء على كرسيه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الخنجر والحلبوسي […]

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