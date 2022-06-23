2022/06/23 | 11:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا، تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.

وذكرت وزارة المالية في بيان:” أن علاوي، شارك في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمنتدى تنمية صندوق اوبك المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا للمدة من 21-22 من الشهر الحالي”.

وأوضحت:” ان برنامج مشاركة وزير المالية تضمن، عقد عدة اجتماعات ولقاءات ثنائية مع قادة وممثلي الدول الممثلة بالمنتدى لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء”.

وقال علاوي بحسب البيان:” إن أعمال المنتدى تهدف الى تعزيز أوجه التعاون بين البلدان في جميع أنحاء العالم وفتح فرص التمويل وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية”.

وأشار الى:” أن المنتدى ناقش التحديات الحالية المتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية”، مؤكداً “اهمية دفع التأثيرات التنموية الكبيرة وتحقيق انتقال عادل للطاقة لكونها المحرك الأساس والعنصر الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة”.

واضافت الوزارة:” تم خلال اجتماعات المجلس الوزراي 43، النظر والاطلاع على عدة موضوعات، أبرزها: التقرير السنوي لصندوق الأوبك للتنمية للعام المالي 2021 وتقرير المدقق الخارجي، والنظر في الموافقة على توزيع صافي دخل صندوق الأوبك الاعتيادي للعام المالي 2021 وعلى تعيين المدقق الخارجي، فضلا عن الاطلاع على تطورات برنامج صندوق اوبك للتنمية للاقتراض وعلى مستجدات متأخرات سداد الدول الأعضاء، كما تمّت مناقشة تحديد مكان وتاريخ اجتماع المجلس الوزاري للعام 2023″.

يذكر أن المنتدى ينعقد بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، ومسؤولي بنوك التنمية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ومجموعة من الخبراء المختصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية العراقي يبحث في فيينا تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية العراقي يبحث في فيينا تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).