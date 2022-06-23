توقعات بتصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة الاسبوع المقبل

2022/06/23 | 11:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان:” ان طقس البلاد يوم غد الجمعة سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مغبراً يتحول الى صحو، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الوسطى ،في حين ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضافت:” ان طقس يوم السبت سيكون صحواً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة (20-30) كم/س ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأشارت الى:”ان طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعدا للغبار ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وبينت:” ان طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعداللغبار، و درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

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