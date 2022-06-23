محيط نيمار غاضب من الخليفي وبند مفخخ يعقد رحيله

2022/06/23 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن مفاجأة في عقد البرازيلي، نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها إلى أن التعاقد الذي وقعه نيمار في ربيع 2021 حتى صيف 2025، يتضمن بندا يبقي اللاعب مع الفريق الباريسي لموسمين إضافيين.وأوضحت أنه بحلول الأول من يوليو المقبل، سيتم تمديد عقد […]

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