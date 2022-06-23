طقس صحواً في عموم البلاد وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2022/06/23 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً بحالة الطقس لليوم والأيام التي تليه. وقالت الهيئة في بيان لها ، (22 حزيران 2022)، إن “الطقس سيكون صحواً في عموم البلاد، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا”.

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