القبض على 27 متهماً وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في بغداد (صور)

2022/06/23 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الخميس، القبض على 27 متهماً وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَة في قيادة عمليات بغداد والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة تمكنت من خلال نصب السيطرات المفاجئة في 24 ساعة الماضية، من القاء القبض على 27 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة والسموم".

وأضافت أنه "تم ضبط كمية مـــن مــادتي الكريستال، الحشيشة المخدرة واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، ومصادرة 12 مسدس، وبندقيتين اثنتين مختلفة الانواع، مع كمية من العتاد، ومخازن فارغة".

وبينت أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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