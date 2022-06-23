جنايات النجف تصدر احكاما بالاعدام لثلاثة متهمين بقتل مواطن

2022/06/23 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفافاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات النجف، اصدرت حكماً بإعدام 3 مدانين بجريمة قتل في المحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "محكمة جنايات النجف اصدرت احكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق 3 مدانين بقتل مواطن في الحيرة العام الماضي".

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