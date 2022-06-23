"الاغلبية السياسية" مضمونة لجلسة البرلمان.. نائب يتحدث عن توافق لتشكيل الحكومة

2022/06/23 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الخميس، اكتمال نصاب جلسة اليوم الطارئة، فيما لفت الى ان أغلب الكتل النيابية ستكون حاضرة.

وقال الصالحي، لـ (بغداد اليوم) إن "جلسة مجلس النواب العراقي الطارئة، المقرر عقدها بعد قليل، سوف تعقد بحضور الأغلبية البرلمانية بمشاركة كل القوى السياسية، وهناك اتفاق وتوافق حول هذا الامر".

واضاف ان "القوى السياسية عقدت العزم على حسم ملف أداء النواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية، الذين قدموا استقالتهم في وقت سابق، من أجل الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

ويستعد مجلس النواب، اليوم الخميس، لعقد جلسة استثنائية دعت لها رئاسة المجلس في وقت سابق من أجل استبدال نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قرر في وقت سابق الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشارك الساسة "الفاسدين".

كما قدم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة.

وكان عدد من المرشحين عن الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب، قد اعلنوا تعهدهم بعدم حضور جلسة البرلمان كبدلاء عن أعضاء الكتلة الذين استقالوا من المجلس، وتقديم إعفاء إلى مفوضية الانتخابات.

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