صحافي لبناني: بومبيو كشف حجم التغلغل الامريكي في العراق

2022/06/23 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الصحافي اللبناني ابراهيم حيدر، الخميس، أن تصريح وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو بشأن اغتيال قادة النصر كشف حجم البلطجة والتغلغل الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية السابق بومبيو تكشف حجم […]

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