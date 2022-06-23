2022/06/23 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقص المياه واضح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول حكومي يدعو إلى معاقبة من يستخدم الطرق التقليدية بالري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول حكومي يدعو إلى معاقبة من يستخدم الطرق التقليدية بالري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).