استشارات لاختيار رئيس الحكومة في لبنان.. ميقاتي وسلام أبرز المرشحين

2022/06/23 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح الخميس استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

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