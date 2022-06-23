استشهاد واصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة في الانبار

2022/06/23 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد جندي بالجيش العراقي واصابة اخر بانفجار عبوة في الانبار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوةً ناسفة انفجرت على سرية هندسة الميدان ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار، اسفر عن استشهاد جندي بالجيش العراقي واصابة اخر كحصيلة أولية للانفجار".

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