نينوى تمنع دخول السيارات من كردستان.. ونائب يلوح بإجراءات قانونية

2022/06/23 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىكشف مصدر محلي، اليوم الخميس، عن منع السلطات الأمنية دخول المركبات القادمة من إقليم كردستان الى محافظة نينوى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "السلطات منعت دخول أي مركبة قادمة من إقليم كردستان لا تكون باسم صاحبها الشرعي".وأضاف أن "السلطات الأمنية قررت منع السيارات التي باسم أصحاب الوكالات من الدخول لمحافظة نينوى".وفي السياق ذاته، قال النائب شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، انه لا يحق لأي مسؤول قانونيًا بمنع دخول المركبات الى داخل المدينة وبالعكس من يحمل وكالة قانونية للمركبة.وقال الدوبرداني في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم): "سوف نحاسب من اتخذ هذا القرار المجحف العشوائي غير المدروس".واضاف: "كثير من ابناء نينوى لديهم وكالات قانونية، ومعظم اهالي الاقليم المركبات باسمائهم والمتضرر هو ابن الموصل".

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