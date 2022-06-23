لا وجود للمقاطعة.. تاكيد نيابي لتوافد جميع المكونات لجلسة استبدال النواب المستقيلين

2022/06/23 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس، توافد اعضاء البرلمان الى المجلس من كافة المكونات لحضور الجلسة الاستثنائية.

وقال الحمامي لـ (بغداد اليوم)، إنه "يوجد عدد كبير من النواب في البرلمان وكافتيريا المجلس"، مبيناً أن "العدد في تزايد حيث لا يزال النواب يتوافدون لحضور الجلسة".

وأضاف، أن "النواب يتوافدون الى المجلس من كافة المكونات والقوى السياسية ولا يبدو وجود مقاطعة من اية جهة".

وتابع، أنه "من المرجح جداً اكتمال النصاب في الساعات القادمة وانعقاد الجلسة دون اية مشاكل".

هذا وافاد مصدر نيابي، في وقت سابق من اليوم الخميس، بوصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونواب تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، الى البرلمان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يعقد الآن اجتماعاً داخل مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية لاستبدال نواب الكتلة الصدرية المستقيلين".

واضاف ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الثاني شاخوان عبد الله وصلوا مجلس النواب استعدادا لعقد الجلسة الاستثنائية".

وتابع ان "نواب تحالف السيادة وصلوا ايضاً مبنى البرلمان".

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