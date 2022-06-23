نائب: جلسة اليوم ستسّرع باختبار رئيس الجمهورية وبعكسه سنذهب للفضاء الوطني

2022/06/23 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي , الخميس , ان جلسة اليوم ستفرز لنا خارطة انتخابية جديدة وستطوى صفحة الثلث المعطل بعد اعلان السيادة والديمقراطي حضور نوابهم للجلسة, مبينا ان جلسة اليوم ستسّرع بالاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية وبعكسه سنذهب للفضاء الوطني وكل منهما يرسل مرشحه للبرلمان.تابع قناة […]

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