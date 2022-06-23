عبوة ناسفة تودي بحياة جندي وتصيب آخر في الأنبار

2022/06/23 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس بمقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر إن “جندياً لقي حتفه، وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة على سرية هندسة الميدان في قيادة عمليات الانبار”.

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