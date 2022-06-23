انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة جندي وإصابة آخر في الأنبار

2022/06/23 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- الأنبارأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة على سرية هندسة الميدان في قيادة عمليات الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جنديين أُصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على سرية هندسة الميدان في قيادة عمليات الانبار".وأشار إلى أن "أحد الجنديين المصابين حالته خطرة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل

.وقال المصدر للسومرية ينوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة عسكرية تابعة للحشد ضمن منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، مؤكدا "اصابة 4 من عناصر الحشد بجروح مختلفة".

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