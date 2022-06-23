لجنة تقييم الاندية الرياضية تختتم أعمالها في نينوى

2022/06/23 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاختتمت لجنة تقييم الأندية الرياضية في وزارة الشباب والرياضة - دائرة التربية البدنية والرياضة، زيارتها إلى محافظة نينوى، وأنهت تقييم 48 ناديًا.وقال معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إن" أعمال التقييم إستمرت على مدى الأيام الأربعة الماضية للإطلاع على واقع أندية محافظة نينوى الـ 48، من ضمنها الأندية حديثة التأسيس."وأضاف عبد الوهاب ان" أعمال التقييم تمت بالتعاون والتنسيق مع مديرية شباب ورياضة المحافظة التي أبدت تعاونا كبيراً من أجل تذليل عقبات العمل، مؤكدًا أهميتها للإطلاع على الواقع الإداري، والمنشآت الرياضية والبنى التحتية لكل نادٍ من هذه الأندية، فضلًا عن مدى تطبيق الحوكمة في العمل".وأشار عبد الوهاب إلى أن" اللجنة كَونَّت فكرة واقعية وخرجت برؤية واضحة عن عمل الأندية، لافتاً إلى ان هذه الزيارة تُعد المحطة الأولى لعمل لجنة التقييم، ومحصلتها ستخدمنا كثيراً في زياراتنا القادمة إلى الأندية في المحافظات الأخرى، وستكون أندية كركوك المحطة الثانية لنا في التقييم الذي سيبدأ اليوم الخميس بالتعاون والتنسيق مع مديرية شباب ورياضة المحافظة".

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