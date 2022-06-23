الانسداد وأزمة استقالة النواب

2022/06/23 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

من المتعارف عليه في الأدبيات السياسية

ان كل وقف اطلاق نار يتبعه اتفاق سياسي

وكل سحب شرعية غالبا يتبعها ديكتاتورية

او حرب أهلية...



والاحداث اليوم في

العراق تنذر بغيوم سوداء ان لم ي

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