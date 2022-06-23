شاهد بالفيديو.. صنع في العراق .. منتجات محلية مميزة في معرض بغداد الدولي | صباحك عراقي

2022/06/23 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AE09CivgDk0

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