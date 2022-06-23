2022/06/23 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بعقد كتلة الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماعاً مغلقاً داخل مبنى البرلمان.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماع مغلق حالياً في مقرها بمبنى البرلمان العراقي”.واضاف أن “الاجتماع يعقد بحضور النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله”.

ظهرت المقالة كتلة الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماعاً مغلقاً داخل مبنى البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماعاً مغلقاً داخل مبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الديمقراطي الكردستاني تعقد اجتماعاً مغلقاً داخل مبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).