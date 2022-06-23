تحوّل من طعام إلى عائلة.. كاميرا ترصد أنثى نسر تتبنى صغير صقر وتربيه بجانب صغيرها

2022/06/23 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوت أنثى نسر أن تأكل صغير صقر، ثم قررت أن تتبناه.تشرح لكم مراسلة CNN، جيني موس، في هذا الفيديو كيفية تحول الصقر من عشاء إلى فرد في العائلة.

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