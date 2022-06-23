ترجيحات بمشاركة 200 نائب في جلسة اليوم

2022/06/23 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي، الخميس، توافد اعداد كبيرة من النواب الى البرلمان، مبينا ان عدد الحضور قد يتجاوز الـ 200 نائبا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحمامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التوافد النيابي كبير ومن مختلف القوى السياسية ولا توجد اي كتلة سياسية مقاطعة لجلسة […]

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