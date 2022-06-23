2022/06/23 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الخميس، دعوة الى رئيسي الوزراء والجمهورية بشأن العفو العام.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



حقوق الانسان النيابية توجه دعوة بشأن العفو العام أولاً على ايرث نيوز.

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