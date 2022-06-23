أفغانستان.. ظروف صعبة لفرق الإنقاذ بعد الزلزال المدمر

2022/06/23 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل رجال الإنقاذ جهودا شاقة، الخميس، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة ألف شخص على الأقل في جنوب شرق أفغانستان، لكن نقص الموارد والتضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة تعرقل عملهم.

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