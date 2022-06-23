مركز صحفي يعد تصريح القاضي زيدان عن الإعلاميين “سابقة تاريخية”

2022/06/23 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، الخميس، تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول تجنب القضاء إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين “سابقة تاريخية”.وقال المركز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “تابعنا في مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول تجنب القضاء العراقي إصدار مذكرات قبض بحق […]

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