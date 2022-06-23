 انتهاء عملية تفويج الحجاج عن طريق البر بعد وصول اخر قافلة لمنفذ عرعر

2022/06/23 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن قائمقام قضاء عين التمر رائد المشهداني انتهاء عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام بعد وصول اخر قافلة الى منفذ عرعر الحدودي عن طريق الحج البري .

وقال المشهداني:” ان (٨١٧٨ )حاجا تم تفويجهم عن طريق محافظة كربلاء المقدسة بعد ان تم تأمين حمايتهم وتقديم كافة الخدمات لهم على مدى ستة ايام من خلال محطة استراحة ضيوف الرحمن التي اعدت لخدمتهم”.

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