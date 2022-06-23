قحطان جثير: الوصافة ليست طموح الصقور

2022/06/23 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق القوة الجوية قحطان جثير، أن المركز الثاني في الدوري الممتاز بكرة القدم، ليس طموح الصقور.ويحتل القوة الجوية المركز الثاني مناصفة مع الطلبة برصيد 68 نقطة قبل خوضه مواجهة الزوراء مساء اليوم.وقال جثير في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي القوة الجوية إن “الفريق كان في المركز الخامس قبل […]

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