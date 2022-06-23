الكشف عن إعدامات جماعية للاجئين عراقيين في بولندا

2022/06/23 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التحقيق البيلاروسية عن

تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة

ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية

للاجئين عراقيين على أيدي جنود

بولنديين، على الجانب البولندي من

الحدود مع بيلاروس.

وحسب بيان نشر على ا

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