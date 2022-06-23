إيران تبدي استعدادها للتعاون مع العراق في مجال النفط

2022/06/23 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى المدير التنفيذي لشركة النفط

الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر،

خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة

للتعاون النفطي بين ايران والعراق،

استعداد بلاده للتعاون مع العراق في

تطوير مجال النفط والغاز بين ا

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