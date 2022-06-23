انطلاق بطولة كأس العراق لمنتخبات المحافظات بالمبارزة

2022/06/23 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بمناسبة اليوم الاولمبي انطلقت اليوم الخميس على قاعة نادي السليمانية بطولة كأس العراق لمنتخبات المحافظات للأسلحة الثلاث ولكلا الجنسين ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 10 منتخبات وهي دهوك وميسان والسماوة والسليمانية والبصرة وكربلاء وكركوك والنجف وديالى وبغداد.البطولة التي يقيمها الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث، جاءت بالتعاون مع الاتحاد […]

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