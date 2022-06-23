الكهرباء والطاقة النيابية تطالب بالضغط على ايران لزيادة كمية الغاز المجهز

2022/06/23 | 13:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس، بالضغط على ايران لزيادة كمية الغاز المجهز.وقال رئيس اللجنة النائب خالد الدراجي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضره مراسل ايرث نيوز، انه “نظرا لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وبهدف زيادة الطاقة المنتجة في محطات التوليد، على الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء الضغط على الجانب […]

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