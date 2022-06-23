وزير ألماني يعلن

2022/06/23 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني، الخميس أن بلاده قامت بتفعيل المرحلة الثانية من خطتها الطارئة المكونة من ثلاث مراحل لإمدادات الغاز الطبيعي.

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