رئيس وزراء ألبانيا يرحب بترشح أوكرانيا للاتحد الأوروبي وينصحها بتجنب “الأوهام”

2022/06/23 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الأوكرانيين الخميس بألا تكون لديهم “أي أوهام” بشأن حصولهم على وضع الدولة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لأن عملية الانضمام ستكون طويلة جداً.

وأدلى راما بتصريحاته في بروكسل حيث تُعقد الخميس قمة للاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرار منح وضع مرشح لأوكرانيا ومولدافيا.

وقال راما ساخراً لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي إن “مقدونيا الشمالية مرشّحة منذ 17 عاما إذا لم أكن مخطئاً، وألبانيا منذ ثماني سنوات.



أرحّب بأوكرانيا”.

وأضاف راما “إنه لأمر جيّد أن تمنح أوكرانيا الوضع (الدولة المرشحة).



لكنني آمل ألا يكون لدى الشعب الأوكراني الكثير من الأوهام”.

من جهته، صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ هذه القمة ستكون “لحظة تاريخية”.

وأضاف لدى وصوله إلى القمّة أن “المجلس الأوروبي يشهد لحظة تاريخية على المستوى الجيوسياسي”، مؤكدا أنه “يجب اتخاذ خيار اليوم من شأنه تحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي، واستقرارنا، وأمننا، وازدهارنا”.

ا ف ب

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