أفغانستان.. ارتفاع ضحايا زلزال باكتيكا إلى 1500 قتيل و 2000 مصاب

2022/06/23 | 13:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرقي أفغانستان.

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