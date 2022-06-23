2022/06/23 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا.

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