2022/06/23 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين الدستورية في البرلمان

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