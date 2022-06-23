البرلمان يصوت على اكمال تعديلات النظام الداخلي

2022/06/23 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديلات النظام الداخلي للمجلس.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت على تعديلات النظام الداخلي للمجلس".

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