2022/06/23 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..البرلمان يعلن جدول اعمال جلسته الاستثنائية اليوم

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