-الجامع- الأغريقي - سعود سالم

2022/06/23 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة لبلاد اليونان١ ـ "الجامع" الأغريقي أو الأغورالا شك أن السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهن القاريئ هو لماذا ظهر الفكر الفلسفي في اليونان أولا بدلا من أي مكان آخر ؟ لماذا لم تنشأ هذه الظاهرة الفكرية في روسيا أو الهند أو الصين أو في مناطق أخرى من أوروبا أو في بلاد العرب ؟ لماذا نشأت الفلسفة في هذه المنطقة بالذات من العالم دون غيرها من بلاد الله الواسع ......





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