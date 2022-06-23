قمة السلام.. الصين في فضاء مصر الأفريقي - حاتم الجوهرى

2022/06/23 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى كيف تحول التمدد الاقتصادي إلى حضور سياسي، وكيف اكتسب وعيا وإرادة خاصة به؟تتحول الصين في الفترة الأخيرة –من ضمن جملة التحولات العالمية- إلى الشكل السياسي للاقتصاد، فبعدما استطاعت التمدد اقتصاديا من خلال مبادرة "الحزام والطريق" في كل من آسيا وأفريقيا وأبواب أوربا، عبر إحياء طريق الحرير البري القديم والعمل على طريق بحري موازي له، يبدو أن الصين دخلت في مرحلة الحضور السياسي في مناطق التمدد الاقتصاد ......





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