مصدر: نواب حركة حقوق (البدلاء) لم يحضروا الجلسة الاستثنائية لتأدية اليمين الدستورية

2022/06/23 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بان نواب حركة حقوق (البدلاء) لم يحضروا الجلسة الاستثنائية لتأدية اليمين الدستورية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “نواب حركة حقوق (البدلاء) وعددهم 5 لم يحضروا الجلسة الاستثنائية لتأدية اليمين الدستورية”.وفي وقت سابق من اليوم ذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ان “النواب البدلاء عن نواب […]

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