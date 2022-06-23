الكنيست الإسرائيلي يعتمد تعريفاً رسمياً لمعاداة السامية

2022/06/23 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدخل معتقل أوشفيتز في بولندا في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2019 © ا ف ب/ا ف ب يانيك سكارزينسكي القدس (أ ف ب) – أقرّ البرلمان الإسرائيلي مساء الأربعاء نصّاً يعتمد تعريفاً لمعاداة السامية اقترحه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة”.وقال رئيس الكنيست ميكي ليفي في بيان “لقد اتّخذنا اليوم قراراً تاريخياً” باعتماد […]

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