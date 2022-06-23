2022/06/23 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة لكل 6 نواب ! .. هل هذه خطة الإطار التنسيقي؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0DvYv4lNMLI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة لكل 6 نواب ! .. هل هذه خطة الإطار التنسيقي؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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