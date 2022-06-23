"كان يحاول لمسي كل ليلة".. نجم منتخب فرنسا السابق باتريس إيفرا يكشف تعرضه لاعتداء جنسي في المراهقة

2022/06/23 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم مانشستر يونايتد وفرنسا السابق باتريس إيفرا، إنه يريد استخدام منصته لمعالجة العنف ضد الأطفال بعد تفصيل الاعتداء الجنسي الذي يقول إنه تعرض له عندما كان مراهقًا.ففي سيرته الذاتية "أحب هذه اللعبة"، كتب إيفرا عن إساءة معاملته التي يقول إنها حدثت عندما مكث في منزل مدرس لتقليل تنقلاته إلى المدرسة.

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