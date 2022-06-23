إيران.. إقالة رئيس استخبارات الحرس الثوري

2022/06/23 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام محلية أن إيران أقالت رئيس جهاز المخابرات بالحرس الثوري من منصبه بعد يوم واحد على أنباء أفادت بوجود محاولة لاغتياله.

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