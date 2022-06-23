2022/06/23 | 14:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يرفع جلسته “الاستثنائية” بعد ملء مقاعد الكتلة الصدرية بالبدلاء

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