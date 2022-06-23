الانبار تسجل عزوفا كبيرا عن اخذ لقاح كورونا

2022/06/23 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة الانبار محمد صباح الدليمي ، الخميس، عن تسجيل عزوف كبير عن اخذ لقاح فيروس كورونا.وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” اعداد الملقحين ضد فيروس كورونا في عموم مدن الانبار وصل الى اكثر من 385 الف ملقح وهي نسبة قليلة مقارنة […]

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